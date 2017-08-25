В Брюсселе неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейский участок

БРЮССЕЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя, бросив бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Задержать злоумышленника не удалось, он скрылся на мотоцикле. Из полицейских никто не пострадал.
Солдаты открыли огонь на поражение, после того как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с мачете в руках. Один из военнослужащих получил легкое ранение лица, другой – руки. Им оказана медицинская помощь.
Нападавший на солдат получил тяжелые ранения. Он доставлен в госпиталь, его состояние критическое. Он не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности, отмечает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на правоохранительные органы. При этом телерадиокомпания утверждает, что нападение на военных определенно является терактом.