Напавший на солдат в Брюсселе получил тяжелое ранение

БРЮССЕЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Напавший в пятницу вечером на солдат в Брюсселе 30-летний выходец из Сомали тяжело ранен, он доставлен в ближайший госпиталь, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Военные патрульные открыли огонь на поражение после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом в руках. Один из солдат получил легкое ранение лица, другой – руки. Им была оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел на бульвар Эмиль Жакман в центре Брюсселя.

Нападавший не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, добавляет RTBF со ссылкой на правоохранительные органы.