В Македонии суд приговорил мужчину к штрафу за оскорбление Эрдогана

БЕЛГРАД, 25 авг – РИА Новости. Суд в Македонии признал мужчину виновным в оскорблении президента Турции Тайипа Эрдогана в социальных сетях и приговорил его к штрафу в размере 24,6 тысячи македонских денаров (около 400 евро).

Согласно вердикту Основного суда в Скопье, носитель двойного гражданства Македонии и Турции с инициалами Е.А. на своей странице в Facebook в ноябре 2016 года разместил "ироничные заявления и оскорбления в адрес лидера одного из иностранных государств". В случае отказа от выплаты штрафа он может быть заменен лишением свободы.

Истцом выступила посол Турции в Скопье Тулин Эркал Кара, которая отметила, что ущерб нанесен не только Эрдогану, но и репутации турецкого государства.

"Мы уверены, что данное лицо заслуживает наказания. Этот иск подан для того, чтобы предостеречь тех, кто необдуманно захочет совершить нечто подобное", — приводит заявление главы диппредставительства телеканал Нова ТВ.

Вынесенный приговор является первым в своем роде и вызвал резонанс в республике. Адвокат Филип Медарски отметил, что согласно уголовному кодексу Македонии, судить обвиняемого могли лишь в случае, если бы оскорбления относились к должности президента, а не к Эрдогану лично. Местные СМИ приводят его мнение, что данное решение противоречит нормам Европейского суда по правам человека.

Согласно переписи населения 2002 года, в Македонии проживало до 80 тысяч турок, около 4% населения страны. Они официально являются вторым по численности национальным меньшинством после македонских албанцев.