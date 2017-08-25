В Брюсселе вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль

Сотрудники полиции и военнослужащие в Брюсселе. Архивное фото

Сотрудники полиции и военнослужащие в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу, сообщает издание Mirror со ссылкой на местные СМИ.

Un homme armé d'une machete a attaqué des soldats à de Brouckère #Bruxelles centre. Les soldats ont ouvert le feu. #Bruxelles #Attentat pic.twitter.com/RELVciFH42 — Thomas da Silva Rosa (@tdasilvarosa) 25 августа 2017 г.

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По его данным, нападавший был застрелен. Солдаты, на которых было совершено нападение, пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений.

Некоторые очевидцы произошедшего заявили, что слышали выстрелы. Другие свидетели уточнили, что мужчина напал на двоих солдат. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики.