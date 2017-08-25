Автор бестселлера о провалах Меркель заявил, что регулярно получает угрозы

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Книга с резкой критикой экономического курса немецкого правительства и Европейского Центробанка (ЕЦБ) "Утрата контроля" ("Kontrollverlust") за несколько недель стала хитом продаж в Германии, однако ведущие СМИ не спешат выпускать рецензии, а автор книги, бывший член партии ХДС Торстен Шульте, регулярно получает угрозы в свой адрес, пишет Sputnik Deutschland.

В своей книге Шульте обращает внимание на провальную экономическую политику Берлина и Брюсселя, а также критикует лидеров ЕС и лично канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Он считает чрезмерными траты на преодоление миграционного кризиса и приводит данные о существенном сокращении социальных дотаций в ЕС за последние годы.

Шульте также предупреждает, что Германия находится на пути к государству "тотального контроля", что проявляется в ангажированности ведущих СМИ и принятии новых законов, призванных ограничить свободу слова в социальных сетях.

Несмотря на то, что "Утрата контроля" входит в десятку немецких бестселлеров сайта Amazon, ведущие издания страны игнорируют книгу. "В мейнстрим-прессе по определенным темам есть сговор молчания. Под него попадает и моя книга. С этим мне придется жить. Но я очень горжусь тем признанием, которое я получаю у других людей – будь то рецензенты на Amazon или читатели на Facebook", — рассказал сам автор агентству Sputnik.

Не так давно Шульте получил повестку в суд. Его подозревают в разглашении государственной тайны и распространении порочащих сведений. Сам писатель, ранее не имевший проблем с законом, полагает, что повышенное внимание полиции к его персоне связано с публикацией книги и, безусловно, политически мотивированно.

Кроме того, в адрес автора бестселлера, по его словам, регулярно звучат угрозы. Последнее время он вынужден скрывать в социальных сетях данные о своем местонахождении и передвигаться в сопровождении охранника. "Я получал угрозы по электронной почте. Больше об этом я рассказывать не хочу. Компетентные люди посоветовали мне принять все возможные меры безопасности", — сообщил он.

Шульте рассказал Sputnik, что долгое время был членом партии ХДС, во главе которой сегодня стоит канцлер Ангела Меркель, но теперь он не хочет, чтобы его причисляли к какому-любо политическому движению. "Я 26 лет был членом ХДС. Бывший секретарь Ангелы Меркель даже однажды представил меня ей. Я считаю себя человеком из народа и таким и хочу оставаться. Каждый, кто прочитает мою книгу, увидит: она не наполнена ненавистью и не сеет предубеждений. Тем не менее, меня стараются запихнуть в этот угол. Я говорю совершенно четко: я беспартийный и остаюсь беспартийным. Я не левый и не правый. Я люблю нашу свободу и хочу внести свой вклад в то, чтобы люди, наконец, открыли глаза", — заключил автор бестселлера.