ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Ураган "Харви" усилился до опасной третьей категории по пятибалльной шкале, заявил Центр США по предупреждению ураганов (NHC).

Ураган третьей категории расценивается как крупный. Сейчас скорость ветра оценивается в 193 километра в час.

В настоящее время ураган находится в 120 километрах к юго-востоку от города Корпус-Кристи на побережье Мексиканского залива. В этом городе уже отмечены порывы ветра до 91 километра в час. Ураган постепенно приближается к городу со скоростью около 17 километров в час.

Ураган "Харви" движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.