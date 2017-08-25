ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Ураган "Харви" усилился до опасной третьей категории по пятибалльной шкале, заявил Центр США по предупреждению ураганов (NHC).
В настоящее время ураган находится в 120 километрах к юго-востоку от города Корпус-Кристи на побережье Мексиканского залива. В этом городе уже отмечены порывы ветра до 91 километра в час. Ураган постепенно приближается к городу со скоростью около 17 километров в час.
Ураган "Харви" движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.