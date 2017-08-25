Ураган "Харви" грозит разрушениями на протяжении нескольких дней

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Ураган "Харви", который надвигается на побережье Техаса, грозит разрушениями на протяжении нескольких дней, говорится в поступившем в РИА Новости письменном заявлении Белого дома.

"Этот шторм, вероятно, будет очень разрушительным на протяжении нескольких дней. Президент призывает людей на пути этого опасного шторма соблюдать советы и распоряжения местных властей и властей штата", — говорится в заявлении.

"Те, кто игнорирует приказы об эвакуации, могут подвергнуть опасности и себя, и спасателей", — говорится в заявлении.

Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что ураган "Харви", угрожающий восточному побережью США, усилился до второй категории. По данным метеорологов, скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров в час. Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. При этом он может усилиться до третьей категории. Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.