Губернатор Техаса призвал жителей эвакуироваться из-за урагана "Харви"

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эббот призвал жителей на юге штата эвакуироваться из-за урагана "Харви".

"Даже если ваши местные чиновники не выпустили приказ об эвакуации, но вы находитесь на территории между Корпус-Кристи и Хьюстоном, вам нужно как следует задуматься об эвакуации", — заявил Эббот на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Он назвал приближающийся ураган "очень крупным стихийным бедствием".

Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что ураган "Харви", угрожающий восточному побережью США, усилился до второй категории. По данным метеорологов, скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров в час.

Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. При этом он может усилиться до третьей категории.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.