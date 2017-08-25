Ураган "Харви" может затронуть более четырех миллионов человек

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. В районах, на которые в ближайшие часы обрушится ураган "Харви", находятся около 4,6 миллиона человек, сообщил помощник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт.

"Президент беспокоится о 4,6 миллиона людей в Техасе, которые могут быть затронуты этим (ураганом)", — сказал Боссерт на брифинге.

По его словам, ситуация, в которой людям потребуется помощь, может продлиться 1-3 дня.

Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что ураган "Харви", угрожающий восточному побережью США, усилился до второй категории. По данным метеорологов, скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров в час. Ураган движется на северо-запад и, как ожидается, достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи в пятницу вечером или субботу утром. При этом он может усилиться до третьей категории. Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан.