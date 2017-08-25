КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ около месяца назад задержала гражданина иностранного государства, которого подозревает в попытке украсть "военные секреты" Украины.

"Я могу вам сказать, что в одном из наших изоляторов находится гражданин одного очень большого государства, это не Россия и не США, который подозревается Службой безопасности Украины в попытке украсть наши военные секреты", — рассказал Луценко в пятницу журналистам, выступление транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, задержали иностранца примерно месяц назад. Другие подробности по этому делу он не привел.

Ранее в СМИ появилось исследование американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится.

Известно, что два северокорейских дипломата были арестованы сотрудниками Службы безопасности Украины в июле 2011 года в одном из гаражей Днепропетровска с поличным — во время фотографирования документов с грифом "секретно". Спустя год каждый из них был приговорен к восьми годам лишения свободы.