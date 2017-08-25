Белый дом о военном сценарии в Венесуэле: рассматриваем разные варианты

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Администрация США рассматривает различные варианты реагирования на ситуацию в Венесуэле, где, как считают в Вашингтоне, установился режим диктатуры Николаса Мадуро, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Мы не рассматриваем только дипломатические, только военные или только экономические возможности. Мы пытаемся интегрировать их вместе и представить президенту (США)", — сказал Макмастер на брифинге.

Таким образом советник ответил на вопрос, рассматривают ли США возможность военного решения ситуации в Венесуэле.

"Текущая ситуация (в Венесуэле – ред.) неприемлема", — добавил в свою очередь глава минфина США Стивен Мнучин.