США не собираются добиваться смены руководства Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не добиваются новыми санкциями смены режима в Венесуэле, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

"Это не касается смены руководства", — подчеркнул Мнучин. По его словам, США преследуют цель восстановить "демократию и верховенство закона".

Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и по выплатам дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.