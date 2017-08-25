Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности страны защищать себя от США

ООН, 25 авг — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал новые санкции США "худшей агрессией" и заявил о готовности страны защищать себя.

"Финансовые санкции, объявленные сегодня — это худшая агрессия против Венесуэлы за последние 200 лет", — заявил Арреаса журналистам в ООН.

"Мы идем на региональные выборы в октябре, затем мы проводим местные выборы мэров. В следующем году у нас будут президентские выборы. Это демократия", — сказал он журналистам. Министр заявил, что не понимает намерения США выставить Венесуэлу в "странном свете". "Наша позиция ясна, мы будем защищать наш народ и нашу демократию всеми средствами, которые у нас есть", — сказал Арреаса в пятницу.