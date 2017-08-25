ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Советник Белого дома по экономике Гэри Кон может уйти в отставку из-за противоречий, связанных с реакцией президента США Дональда Трампа на столкновения ультраправых и левых в Шарлоттсвилле, пишет New York Times.

По данным газеты, Кон написал заявление об увольнении, но не подал его. Кон, будучи иудеем по вероисповеданию, не согласен с замечаниями Трампа, которые противники президента расценили как потакание ультраправым, пишет газета.

В пятницу Кон пошел на нетипичный шаг, открыто раскритиковав администрацию за подход к событиям в Шарлоттсвилле. По его словам, Белый дом "может и должен" сделать больше для того, чтобы бороться с ультраправыми. "Я как еврей-американец не могу позволить неонацистам скандировать: "Евреи нас не заменят!", добиваясь тем самым ухода еврея с работы", — сказал Кон в интервью Financial Times . По его словам, он чувствует себя обязанным "заявить о своем крайнем беспокойстве".

Трамп после событий в Шарлоттсвилле 12 августа заявил, что насилие исходило с обеих сторон. Он также выступил против волны сноса памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке. По словам Трампа, речь идет о неоправданном пересмотре истории и культуры страны под предлогом борьбы с расизмом и ультраправыми настроениями. За это политические противники и СМИ обвинили Трампа в симпатиях к ультраправым. Трамп это отрицает.