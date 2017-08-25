Новые санкции не являются нефтяным эмбарго против Венесуэлы, заявили в США

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Новые санкции США не являются нефтяным эмбарго против Венесуэлы, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и по выплатам дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

"Это не эмбарго против нефти, мы предоставили определенную гибкость (для сделок)", — сказал представитель администрации. По его словам, несмотря на запрет торговли долговыми обязательствами государственной нефтяной компании, этот запрет касается долга с более чем 90-дневным сроком погашения.

Для долговых обязательств правительства Венесуэлы определен максимальный 30-дневный срок погашения. Формально эти сроки позволяют ряд сделок с долговыми обязательствами правительства и нефтяного сектора Венесуэлы, но на практике и правительству, и государственной нефтяной компании крайне невыгодно занимать на столь короткий срок.

Также, по словам представителя администрации, санкции не коснутся большинства из тех долговых обязательств Венесуэлы, которые обращаются на вторичном рынке.