Госсекретарь Ватикана: Россия должна играть большую роль в созидании мира

ВАТИКАН, 25 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Россия призвана играть важную роль на международной арене и несет большую ответственность за созидание мира, заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, подводя итоги своего трехдневного визита в РФ.

Высокопоставленный представитель Святого престола посетил Россию 21-23 августа и в ходе пребывания в Москве и Сочи встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

"Послание, которое я хотел передать, таково: в силу своего географического положения, своей истории, своей культуры, своего прошлого и настоящего Россия призвана играть большую роль в международном сообществе, в мире. И, следовательно, она несет большую ответственность за мир. Как вся страна, так и ее лидеры несут большую ответственность за созидание мира и должны прилагать усилия, чтобы высшие интересы мира были превыше всех других интересов", — заявил госсекретарь в пятницу в эксклюзивном интервью для ватиканских СМИ.

Паролин отметил, что итоги его визита положительные, все его встречи в России прошли в атмосфере конструктивного диалога и взаимного уважения, и он уже проинформировал об этом папу Римского Франциска. "Как только я вернулся, я поговорил со Святым отцом, сделав для него краткий и сжатый доклад как о содержании, так и о результатах поездки. И, естественно, я передал ему приветствия, которые просили меня передать все стороны", — сказал госсекретарь Ватикана.

Паролин, в частности, отметил, что во время беседы в Сочи президент Путин сказал ему, что сохранил живые воспоминания о двух своих встречах с папой Франциском в 2013 и 2015 годах, а в ходе встречи с патриархом Кириллом глава РПЦ передал понтифику братский привет. "Папа очень и очень внимателен ко всем существующим возможностям диалога и весьма доволен, когда делаются шаги вперед в этом направлении", — заметил в этой связи кардинал.

Отвечая на вопрос о своих переговорах с российским президентом, Паролин отметил, что они прошли в атмосфере сердечности и уважения и позволили рассмотреть все проблемы, которые он предполагал обсудить. "Так, мы смогли обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в особенности, в Сирии, и в этом контексте — тему христианского присутствия", — сказал он, отметив, что позиции России и Святого престола по вопросу о защите христиан от преследований совпадают. Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены ситуация на Украине, в Венесуэле, а также определенные сложности, с которыми сталкивается католическая община России.