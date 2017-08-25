Сбежавшая из Таиланда экс-премьер уже могла покинуть соседние страны

БАНГКОК, 25 авг – РИА Новости. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, не явившаяся в пятницу в суд на оглашение приговора по обвинению ее в халатности и попустительстве коррупции при исполнении дотационной программы рисового залога в 2011-2014 годах, скорее всего, уже не находится ни в одной из соседних стран, заявил в пятницу вице-премьер по безопасности и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван.

"Она, скорее всего, уже не находится ни в одной из стран, соседних с Таиландом, она наверняка отправилась дальше соседних стран", — заявил вице-премьер в вечернем выпуске новостей телеканала Thai PBS.

Он также сказал, что "не собирается увольнять из полиции высокопоставленного офицера, который, по слухам, помог Йинглак Чинават выехать из страны без должных иммиграционных процедур".

Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщали, что Йинглак Чинават выехала в среду на остров Чанг (Ко Чанг), относящийся к провинции Трат, расположенной на восточном побережье Таиланда. Оттуда бывший премьер в сопровождении высокопоставленного офицера полиции якобы на вертолете вылетела в Камбоджу, откуда затем отправилась регулярным авиарейсом в Сингапур.

"Власти Сингапура уже ответили нам, что в их страну Йинглак Чинават не въезжала", — сказал журналистам вице-премьер Вонгсуван.

По слухам, распространившимся в Бангкоке вечером в среду, Чинават может уже находиться в Дубае, где ее старший брат Таксин Чинават, тоже бывший премьер, свергнутый военными, проживает в эмиграции после того, как верховный суд Таиланда приговорил его к двум годам тюрьмы за инсайдерскую сделку с недвижимостью, которую провела его жена.

По информации СМИ Таксин Чинават, фактический лидер таиландской оппозиции, также регулярно бывает в Лондоне и Сингапуре, где у него есть жилье и бизнес. Чинават живет по паспорту Черногории, гражданство которой он получил, как крупный инвестор в экономику страны.

До ухода в политику в 1997 году Таксин Чинават, самостоятельно построивший крупнейший в Юго-Восточной Азии телекоммуникационный бизнес, был одним из богатейших людей Азиатско-Тихоокеанского региона, обладая личным богатством, составлявшим более 18 миллиардов долларов. После военного переворота 2006 года, который сверг его демократически избранное правительство, и после отъезда в эмиграцию Чинават снова вернулся в бизнес и теперь занимается крупными инвестиционными проектами в ряде стран мира.