Европарламент выделит 1,2 млрд евро для помощи Италии после землетрясений

БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости, Мария Князева. Комитет по бюджету Европарламента, как ожидается, одобрит в следующую среду выделение из Фонда солидарности Евросоюза 1,2 миллиарда евро для помощи в восстановлении ряда регионов Италии, пострадавших от сильных землетрясений 2016 – начала 2017 годов, свидетельствуют материалы Европарламента.

"Комитет по бюджету должен одобрить использование 1,2 миллиарда евро из Фонда солидарности Евросоюза, чтобы помочь восстановлению итальянских регионов Абруццо, Лацио, Марке и Умбрии после землетрясений 2016 и 2017 годов", — говорится в пресс-релизе дня Европарламента.

"В следующую среду комитет по бюджету, как ожидается, проголосует по мобилизации (средств) Фонда солидарности Евросоюза для предоставления поддержки Италии. Между концом августа 2016 года и серединой января 2017 года серия сильных землетрясений привела к 333 жертвам, к тому, что 30 тысячам людей требуется помощь, а также к серьезному ущербу для инфраструктуры, бизнеса и условий жизни пострадавшего населения в Центральной Италии", — говорится в сообщении партии Европарламента EPP.

Как сообщалось ранее в пресс-релизе Еврокомиссии, фонд поддержит усилия по восстановлению экономической активности в пострадавших регионах, средства также могут быть направлены на обеспечение временных жилищ, меры по защите объектов культурного наследия, чтобы облегчить бремя расходов, которое несут власти Италии.

После голосования комитета по бюджету потребуется еще решение всего Европарламента, уточнил РИА Новости источник в ЕП. Не исключено, что этот вопрос будет голосоваться на ближайшей, сентябрьской сессии Европарламента, добавил он.

Еврокомиссия предложила выделение 1,2 миллиарда евро из Фонда солидарности Евросоюза в конце июня текущего года. Это крупнейшая сумма, когда-либо единовременно выделяемая из этого фонда. Фонд солидарности Евросоюза (EU solidarity fund) был создан в 2002 году для реагирования на крупные стихийные бедствия в Европе. Он выделил средства более 20 европейским странам на общую сумму более 5 миллиардов евро, говорится в материалах фонда.