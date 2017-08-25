ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.
Она повторила, что США не приемлют созыва Национального учредительного собрания Венесуэлы, которое объявило о принятии на себя полномочий парламента — Национальной ассамблеи.
По ее словам, министерство финансов США введет 30-дневный период на реализацию санкций американскими финансовыми институтами. "Это касается реализации (санкций) в течение 30-дневного периода, финансирования большей части коммерческой торговли, включая экспорт-импорт нефти, транзакций, включающих Citgo (принадлежащая Венесуэле энергокомпания в США — ред.), работу с существующим долгом Венесуэлы и финансирование гуманитарной продукции для Венесуэлы", — говорится в заявлении.