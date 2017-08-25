Польша опасается, что после учений российские войска останутся у ее границы

ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Варшава опасается, что после учений "Запад-2017" российские войска будут дислоцированы возле восточной границы Польши, заявил министр обороны страны Антони Мачеревич агентству PAP после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Проблема заключается в том, что вся подготовка к этим учениям и ход подготовительных действий так неясны и так непрозрачны, появляются такие разные сведения, что на самом деле нет ясности, каковы реальные цели российской стороны, связанные с этими учениями. Отсюда и опасения, что они могут быть частью более широкой операции, заключающейся в оставлении войск возле восточной границы Польши в Белоруссии", — сказал он.

По словам министра, "последний аспект (дислоцирование российских войск в Белоруссии) следует серьезно принимать во внимание". "Нужно отдавать себе отчет в том, что эти 12,5 тысяч военных, которые туда (в Белоруссию) введены в соответствии с правилами и на таком уровне, как это допустимо, это не все войска, которые там сосредоточены в связи с учениями… У польской стороны есть информация о гораздо более широкой мобилизации, о гораздо более широкой подготовке кроме тех войск, которые уже сейчас введены в Белоруссию", — заявил польский министр.

Мачеревич также сообщил, что Польша пока не получала приглашения отправить наблюдателей на учения "Запад-2017". "Если нам придет такое приглашение, то мы также вышлем наших наблюдателей", — отметил он.

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих 14-20 сентября на территории Белоруссии белорусско-российских учений "Запад-2017". Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017".

Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб является проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с этими учениями. В свою очередь замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что учения "Запад-2017" — не акт агрессии, как их трактуют некоторые страны, а плановые белорусско-российские учения, проходящие абсолютно открыто.