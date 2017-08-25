Число жертв нападения на мечеть в Кабуле превысило 30 человек

Афганские полицейские на месте нападения на мечеть в Кабуле. 25 августа 2017

Афганские полицейские на месте нападения на мечеть в Кабуле. 25 августа 2017

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более 30 человек погибли, более 80 получили ранения в результате нападения на мечеть в столице Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официальные лица.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 30 пострадавших.

Несколько боевиков совершили нападение на мечеть имама Замана в Кабуле. По данным очевидцев, боевики убили охранников и ворвались в здание. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Представитель МВД Наджиб Даниш подтвердил, что на мечеть совершено нападение. По его словам, один из боевиков подорвался рядом с мечетью.

Позднее телеканал сообщил, что еще один взрыв произошел рядом с мечетью в Кабуле.

Как сообщалось, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство*" (ИГ*).

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.