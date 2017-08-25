Южная Корея выступает против решения проблемы КНДР "двойным замораживанием"

ТОКИО, 25 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва считает неприемлемым предложение РФ и Китая решать проблему КНДР "двойным замораживанием" испытаний ракет и военных учений, передало в пятницу агентство Рёнхап.
"Прекращение провокаций Северной Кореи, нарушающей санкции СБ ООН, взамен на прекращение законных корейско-американских военных учений, проводимых в ответ на угрозу Северной Кореи, это все равно, что запрягать телегу перед лошадью", — приводит агентство слова Кан Гён Хва после ее переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По мнению министра из Южной Кореи, заинтересованные страны согласны с тем, что Республика Корея должна играть "ведущую роль в создании атмосферы диалога между Югом и Севером и примирения на Корейском полуострове, а проблема северокорейских ракет должна решаться вместе с мировым сообществом как важнейшая задача для международной безопасности".
"Эти два трэка не разделены между собой, если на одном из них будет движение, дело пойдет", — подчеркнула министр.
Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.