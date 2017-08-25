Парламент Киргизии утвердил главу аппарата президента на пост премьера

БИШКЕК, 25 авг – РИА Новости. Парламент Киргизии в пятницу утвердил главу аппарата президента Сапара Исакова на пост премьера.
Соответствующее решение поддержали 90 депутатов, против проголосовали пять.
Парламент заслушал и одобрил большинством голосов предложенные Исаковым программу, структуру и состав нового кабмина.
Исакову 40 лет. С марта этого года он занимает пост руководителя аппарата президента Киргизии. Исаков начинал карьеру в качестве сотрудника внешнеполитического ведомства, позднее возглавлял отдел международного сотрудничества аппарата правительства и отдел внешней политики администрации президента.