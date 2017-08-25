Украина представила ответ на запрос по задержанному россиянину Агееву

ДВОРИКИ (Владимирская область), 25 авг – РИА Новости. Украина представила ответ на запрос по задержанному на Украине россиянину Виктору Агееву, он находится в Луганской области, сообщила РИА Новости омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова ранее заявила, что направила своей украинской коллеге Валерии Лутковской обращение по задержанному на Украине Агееву. Офис омбудсмена Украины пообещал на него отреагировать. Позднее представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил РИА Новости, что Москалькова просила установить местонахождение Агеева и узнать, есть ли жалобы на условия содержания и по оказанию медицинской помощи. Чаплыга заявил, что "жалоб от него никаких не поступало" и "собственно, это мы и ответили официально".

"Я получила ответ из Украины по Агееву, где моя коллега Лутковская сообщает, что она посетила Агеева, он находится в Луганской области, его 22 июля посетила мама, состояние его здоровья нормальное, за медицинской помощью он не обращался", — сказала Москалькова.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.