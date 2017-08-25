Украина представила ответ на запрос по задержанному россиянину Агееву

ДВОРИКИ (Владимирская область), 25 авг – РИА Новости. Украина представила ответ на запрос по задержанному на Украине россиянину Виктору Агееву, он находится в Луганской области, сообщила РИА Новости омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
"Я получила ответ из Украины по Агееву, где моя коллега Лутковская сообщает, что она посетила Агеева, он находится в Луганской области, его 22 июля посетила мама, состояние его здоровья нормальное, за медицинской помощью он не обращался", — сказала Москалькова.
Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.