Трамп вступил в перебранку с сенатором, который назвал его некомпетентным

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп вступил в перебранку с сенатором-республиканцем от штата Теннесси Бобом Коркером, который назвал президента США некомпетентным.Twitter. Трамп ранее уже намекал, что готов отозвать свою поддержку ряду однопартийцев, если те в свою очередь не поддержат его. Так, Трамп пригрозил не поддержать переизбрание сенатора Джеффа Флейка от Аризоны, а вместо этого оказать поддержку на праймериз его сопернику. Авторитет президента может помочь республиканским кандидатам, но низкая популярность Трампа — напротив, помешать им.
Strange statement by Bob Corker considering that he is constantly asking me whether or not he should run again in '18. Tennessee not happy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 августа 2017 г.
Ранее Коркер заявил, что Трамп "не продемонстрировал стабильности и компетенции" и не показал, что понимает величие американской нации и то, что она собой представляет. Также Коркер считает, что президент подыгрывает своим сторонникам, а не всему электорату. Это известная претензия к Трампу, который был для республиканцев "внешним" кандидатом и не координировал свои действия с партийной элитой.