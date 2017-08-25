Трамп вступил в перебранку с сенатором, который назвал его некомпетентным

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп вступил в перебранку с сенатором-республиканцем от штата Теннесси Бобом Коркером, который назвал президента США некомпетентным.

Strange statement by Bob Corker considering that he is constantly asking me whether or not he should run again in '18. Tennessee not happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 августа 2017 г.

"Странное заявление Боба Коркера, учитывая, что он постоянно спрашивает меня, переизбираться ли ему в 18 году. В Теннесси недовольны!" — написал Трамп в Twitter . Трамп ранее уже намекал, что готов отозвать свою поддержку ряду однопартийцев, если те в свою очередь не поддержат его. Так, Трамп пригрозил не поддержать переизбрание сенатора Джеффа Флейка от Аризоны, а вместо этого оказать поддержку на праймериз его сопернику. Авторитет президента может помочь республиканским кандидатам, но низкая популярность Трампа — напротив, помешать им.

Ранее Коркер заявил, что Трамп "не продемонстрировал стабильности и компетенции" и не показал, что понимает величие американской нации и то, что она собой представляет. Также Коркер считает, что президент подыгрывает своим сторонникам, а не всему электорату. Это известная претензия к Трампу, который был для республиканцев "внешним" кандидатом и не координировал свои действия с партийной элитой.

Коркер сделал свои заявления на фоне критики в адрес Трампа со стороны его политических противников и некоторых однопартийцев-республиканцев за то, как президент комментировал события в Шарлоттсвилле на прошлых выходных, где произошли столкновения между ультраправыми и левыми. Трамп заявил, что насилие шло с обеих сторон. Он также выступил против волны сноса памятников деятелям Конфедерации — проигравшей стороны в гражданской войне в США в XIX веке. По словам Трампа, речь идет о неоправданном пересмотре истории и культуры страны под предлогом борьбы с расизмом и ультраправыми настроениями. За это политические противники и СМИ обвинили Трампа в симпатиях к ультраправым. Трамп это отрицает.