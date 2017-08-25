Число жертв беспорядков в Индии возросло до 30

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг — РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли в беспорядках, вспыхнувших в индийском городе Панчкула после того, как суд признал влиятельного духовного лидера виновным по делу об изнасиловании последовательниц, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 18 погибших и около 200 пострадавших.

По данным издания, 29 человек погибли в городе Панчкула, штат Харьяна, еще один погиб в городе Сирса, где базируется община Рамы Рахима. При этом в полиции Панчкулы заявляют, что ситуация в настоящее время находится под контролем.

Духовный лидер общины "Дера Сача Саудра" Гармит Рам Рахим Сингх в пятницу был признан виновным в изнасиловании по двух эпизодам. Он был взят под стражу в здании суда, приговор, как ожидается, будет вынесен в понедельник. Вскоре после этого в Панчкуле, где проходило заседание суда, начались беспорядки.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. Спустя примерно полтора часа после вынесения вердикта и начала столкновений к обеспечению порядка в Панчкуле подключились военнослужащие армии, которая была заранее приведена в готовность на случай беспорядков.

В штате Пенджаб, где, как и в Харьяне, много последователей Рамы Рахима, также неспокойно. Сообщалось о поджоге на железнодорожной станции города Малоут, в Ферозпуре, Мансе и Батхинде введен комендантский час, а глава штата Амариндер Сингх призвал пенджабцев к спокойствию. Не менее девяти случаев поджога автобусов и пустых железнодорожных вагонов зафиксированы также в разных частях Дели.