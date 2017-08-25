Число жертв беспорядков в Индии возросло до 30

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг — РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли в беспорядках, вспыхнувших в индийском городе Панчкула после того, как суд признал влиятельного духовного лидера виновным по делу об изнасиловании последовательниц, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.
По данным издания, 29 человек погибли в городе Панчкула, штат Харьяна, еще один погиб в городе Сирса, где базируется община Рамы Рахима. При этом в полиции Панчкулы заявляют, что ситуация в настоящее время находится под контролем.
Духовный лидер общины "Дера Сача Саудра" Гармит Рам Рахим Сингх в пятницу был признан виновным в изнасиловании по двух эпизодам. Он был взят под стражу в здании суда, приговор, как ожидается, будет вынесен в понедельник. Вскоре после этого в Панчкуле, где проходило заседание суда, начались беспорядки.
В штате Пенджаб, где, как и в Харьяне, много последователей Рамы Рахима, также неспокойно. Сообщалось о поджоге на железнодорожной станции города Малоут, в Ферозпуре, Мансе и Батхинде введен комендантский час, а глава штата Амариндер Сингх призвал пенджабцев к спокойствию. Не менее девяти случаев поджога автобусов и пустых железнодорожных вагонов зафиксированы также в разных частях Дели.