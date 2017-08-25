Родственники спасенных в Ираке дагестанских детей рассказали об их поисках

ГРОЗНЫЙ, 25 авг — РИА Новости. Родственники спасенных в Ираке дагестанских детей, встречающие в аэропорту Грозного самолет из Багдада, рассказали корреспонденту РИА Новости, как искали их.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В пятницу Кадыров сообщил о возвращении пяти дагестанских детей из Ирака в Россию. Глава Чечни уточнил, что среди них девятилетняя Марьям Шихабудинова, она получила ранения. Также, по его словам, в Россию возвращаются сестры Хадиджа и Фатима Зайнуковы, им 5 лет и 3 года, мальчики Султан-Мурад Алиев и Али Магомедов — им по три. Самолет уже приземлился в аэропорту Грозного.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 25 2017 в 2:35 PDT

Тетя Али Магомедова Хадижад Магомедова рассказала, что про мальчика не было никаких известий семь месяцев. "Сестра с двумя детьми и мужем уехала из Дагестана в Ирак, родила там еще одного ребенка. Али — средний из троих братьев, ему в декабре будет 4 года. Старшему — Кузайфе — в январе будет 6 лет. Младший, Юзуф, родился уже в Ираке. Муж сестры погиб, про сестру нет никаких известий", — рассказала Хадижад Магомедова.

Женщина отметила, что искала детей в течение трех месяцев, рассылала фотографии. "Но никто не помогал, к кому я ни обращалась. Только Кадыров и (представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияд — ред.) Сабсаби помогли", — сказала она.

Скриншот видеоролика, в котором был Али, ей прислали с незнакомого телефонного номера. "Пришло фото и сообщение — вроде похож, ваш ребенок? Я сразу узнала, конечно", — добавила Магомедова, отметив, что никакой информации о сестре и братьях Али у нее до сих пор нет.

Тетя 9-летней Марьям Шихабудиновой Эльза Шихабудинова рассказала, что девочка вернется домой после 3 лет отсутствия. "Марьям нет дома уже 3 года. Я разыскивала ее как могла, искала по интернету, публиковала фотографии. Помог только Кадыров. Зияд Сабсаби связался со мной и подтвердил, что девочка нашлась", — рассказала Эльза Шихабудинова. Вместе с тетей девочку встретил дедушка Магомед-Тагир Шихабудинов.

*Террористическая организация, запрещенная в России