Власти Норвегии оштрафовали гида, напугавшего полярного медведя

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Норвегии оштрафовали гида на 1,5 тысячи долларов за то, что он напугал полярного медведя, сообщает издание Norway Today.

Как пишет издание, гид сопровождал на Шпицбергене группу туристов на снегоходах, когда они увидели полярного медведя. Медведь находился на расстоянии 900 метров, и гид решил подобраться поближе к животному. Медведь испугался и побежал. Гид осознал, что напугал зверя и прекратил преследование.

По данным местных властей, людям запрещено приближаться к полярным медведям в том случае, если их появление может испугать животное или помешать его привычной жизни. Отмечается, что количество туристов на Шпицбергене увеличилось, что может привести к повторению аналогичных ситуаций, в связи с чем власти будут следить за развитием ситуации и при необходимости могут ввести ограничительные меры в ряде областей.