Премьер Польши напомнила Макрону, что ее страна тоже член ЕС

ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло напомнила президенту Франции Эммануэлю Макрону, что ее страна тоже член Евросоюза, а поляки обладают такими же правами, как и другие жители стран-членов ЕС.

Ранее Макрон в связи с дискуссией о статусе работников из Польши, Румынии, Словакии и Болгарии в других странах Евросоюза, заявил, что позиция Варшавы не объединяет, а разъединяет Европу. Франция настаивает на том, что максимальный срок трудовых договоров нужно сократить с трех до одного года, в то время как Польша выступает против этого.

"Напоминаю господину президенту Макрону, что Польша — это такой же член ЕС, как Франция. У нас такие же права, как у Франции и других стран-членов, и мы будем их использовать для блага Польши и поляков. Польша не находится в конфликте ни с одной из стран ЕС", — заявила Шидло журналистам в пятницу.

"Советую господину президенту, чтобы он занялся делами своей страны, может быть, тогда ему удастся достичь таких же экономических результатов, и такого же уровня безопасности своих граждан, как гарантирует Польша", — сказала она.

В отношении делегированных работников, Шидло заявила, что "это Польша и Центральная Европа защищает принципы политики общего рынка, а Франция своими действиями пытается демонтировать один из столпов ЕС".