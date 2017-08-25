"Школьное перемирие" имеет шансы быть устойчивым, считает полпред ЛНР

ЛУГАНСК, 25 авг – РИА Новости. "Школьное перемирие", объявленное в Донбассе с 25 августа, имеет шансы быть устойчивым в отличие от предыдущих заключенных договоренностей о соблюдении режима прекращения огня, заявил на брифинге в пятницу полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. При этом в самопровозглашенной ДНР уже заявили о пяти, а в ЛНР об одном нарушении со стороны украинских силовиков с начала "школьного" перемирия.

"В очередной раз контактная группа заявила о полном соблюдении сторонами режима прекращения огня, которое связано с началом очередного учебного года, но, в отличие от всех предыдущих аналогичных заявлений, есть основания полагать, что заявленное на этот раз перемирие будет устойчивым и позволит создать основы не только для спокойного обучения детей в школах,… но и для того, чтобы создать основы для политического разрешения конфликта в Донбассе", — заявил полпред ЛНР.

По его словам, основанием для надежды на соблюдение "режима тишины" стал тот факт, что решение о "школьном перемирии" было накануне встречи контактной группы в Минске поддержано "нормандской четверкой". Дейнего уточнил, что в целом объявленное перемирие соблюдается, за исключением единичных провокаций.

"Есть отдельные провокации с украинской стороны, которые пытаются нас побудить действиями и не только действиями, но и другими провокациями, к нарушению "режима прекращения огня", — уточнил Дейнего.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.