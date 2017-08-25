Премьер Испании не исключил возможность изменения наказания за терроризм

МАДРИД, 25 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Премьер-министр Испании Мариано Рахой не исключил изменение статей уголовного кодекса по части наказания за совершенные теракты.

На пресс-конференции по итогам совещания с советом министров Рахой отметил, что "Испания уже дважды пересматривала уголовный кодекс в рамках борьбы с терроризмом", а также добавил, что "в случае необходимости это может быть сделано снова". Глава испанского правительства заявил, что "террористы меняют свое поведение при организации и совершении терактов", поэтому власти "должны поступать так же".

Рахой подчеркнул, что силы безопасности Испании с первого момента после совершения терактов координировались с коллегами из Барселоны. Он также заявил, что кризисный кабинет "активировал все протоколы", предусмотренные при подобных случаях.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них были задержаны, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация