МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Известный американский писатель Стивен Кинг "запретил" президенту США Дональду Трампу смотреть фильм "Оно" и сериал "Мистер Мерседес", снятые на основе его произведений, в ответ на то, что Трамп заблокировал его в Twitter.

"Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Настоящим я запрещаю ему смотреть "Оно" или "Мистер Мерседес". Никаких больше клоунов, Дональд", — написал в своем Twitter Кинг.

Donald Trump blocked me on Twitter. I am hereby blocking him from seeing IT or MR. MERCEDES. No clowns for you, Donald. Go float yourself. — Stephen King (@StephenKing) 25 августа 2017 г.

​Ранее писатель заявил, что Трамп внес его в "черный список", так что теперь он не может читать Twitter президента.

Кинг в мае 2016 года был одним из писателей, подписавших онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на пост президента США. В мае 2017 года Кинг заявил, что доступ Трампа к "ядерной кнопке" страшнее любого его хоррора.