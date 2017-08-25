Косачев прокомментировал заявления Польши о репарациях

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заявление Польши о возможном взыскании репараций с ФРГ говорит о претензии Варшавы на особый статус не только в ЕС и НАТО, но и в Европе в целом, однако это ошибочная стратегия, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Поднятый Варшавой вопрос о возможных репарациях от Германии в связи с потерями Польши во Второй мировой войне, конечно же, не продиктован сугубо материальными соображениями – перспективы получить что-то на эту тему с Берлина сегодня близки к нулю, и он считает данный вопрос давно закрытым", — сказал Косачев РИА Новости.

Дело, по его мнению, не только в ответе на брюссельскую санкционную процедуру против Польши из-за начатой в стране реформы, которая, как считают в Брюсселе, подрывает независимость судебной системы. "За афронтом поляков по отношению к своему ведущему европейскому союзнику – явная претензия Польши на особый статус не только и не столько в ЕС и НАТО, но в Европе в целом. Она видит себя в роли ведущей державы особого региона Восточной Европы, и на это нацелены возрожденная концепция Междуморья межвоенного периода, связанная с именем (маршала Юзефа) Пилсудского, и деятельность в рамках Вышеградской группы и недавний саммит "Трех морей" (стран региона между Балтийским, Черным и Адриатическим морями)", — отметил политик.

Косачев напомнил, что с 2015 года Польша совместно с Хорватией занялись, в частности, активной модернизацией энергетической, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры в отдельно взятом регионе "Трех морей", "в котором именно Варшава рассматривает себя в качестве пока негласного лидера". Поэтому, считает сенатор, Польша старается занимать активную позицию по всем региональным темам, "в том числе и, а иногда и подчеркнуто отличную от брюссельской".

Сенатор отметил, что в свое время глава МИД Польши Бронислав Геремек считал периферизацию страны одной из главных угроз, и нынешняя амбициозная Варшава всеми силами старается не допустить этого. "Полагаю, тема репараций, тупиковая в плане перспективы ее реализации, тем не менее работает на репутацию Варшавы как европейского задиры, который чуть ли не силой заставляет с собой считаться даже своих союзников", — добавил он.

По мнению Косачева, сомнительно, что такой подход добавит Польше авторитета в европейских структурах, однако, учитывая нынешние системные проблемы ЕС, дополнительная угроза со стороны столь важной страны ему сейчас некстати, "а потому шантаж может принести какие-то дивиденды". "Но на перспективу это скорее ошибка, а не разумная стратегия", — заключил сенатор.

Премьер-министр Польши Беата Шидло в четверг заявила, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По мнению премьера, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.