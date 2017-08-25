США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Косачев прокомментировал заявления Польши о репарациях

15:2425.08.2017
07090
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заявление Польши о возможном взыскании репараций с ФРГ говорит о претензии Варшавы на особый статус не только в ЕС и НАТО, но и в Европе в целом, однако это ошибочная стратегия, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn
"Вопрос закрыт". Германия ответила Польше на требование выплатить репарации
"Поднятый Варшавой вопрос о возможных репарациях от Германии в связи с потерями Польши во Второй мировой войне, конечно же, не продиктован сугубо материальными соображениями – перспективы получить что-то на эту тему с Берлина сегодня близки к нулю, и он считает данный вопрос давно закрытым", — сказал Косачев РИА Новости.

Дело, по его мнению, не только в ответе на брюссельскую санкционную процедуру против Польши из-за начатой в стране реформы, которая, как считают в Брюсселе, подрывает независимость судебной системы. "За афронтом поляков по отношению к своему ведущему европейскому союзнику – явная претензия Польши на особый статус не только и не столько в ЕС и НАТО, но в Европе в целом. Она видит себя в роли ведущей державы особого региона Восточной Европы, и на это нацелены возрожденная концепция Междуморья межвоенного периода, связанная с именем (маршала Юзефа) Пилсудского, и деятельность в рамках Вышеградской группы и недавний саммит "Трех морей" (стран региона между Балтийским, Черным и Адриатическим морями)", — отметил политик.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Юридически ущербно: эксперт прокомментировал требования Варшавы к Берлину
Косачев напомнил, что с 2015 года Польша совместно с Хорватией занялись, в частности, активной модернизацией энергетической, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры в отдельно взятом регионе "Трех морей", "в котором именно Варшава рассматривает себя в качестве пока негласного лидера". Поэтому, считает сенатор, Польша старается занимать активную позицию по всем региональным темам, "в том числе и, а иногда и подчеркнуто отличную от брюссельской".

Сенатор отметил, что в свое время глава МИД Польши Бронислав Геремек считал периферизацию страны одной из главных угроз, и нынешняя амбициозная Варшава всеми силами старается не допустить этого. "Полагаю, тема репараций, тупиковая в плане перспективы ее реализации, тем не менее работает на репутацию Варшавы как европейского задиры, который чуть ли не силой заставляет с собой считаться даже своих союзников", — добавил он.

По мнению Косачева, сомнительно, что такой подход добавит Польше авторитета в европейских структурах, однако, учитывая нынешние системные проблемы ЕС, дополнительная угроза со стороны столь важной страны ему сейчас некстати, "а потому шантаж может принести какие-то дивиденды". "Но на перспективу это скорее ошибка, а не разумная стратегия", — заключил сенатор.

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза в Варшаве. Архивное фото
© Fotolia / dziewul
В СФ сомневаются, что Польша добьется выплаты военных репараций от Германии
Премьер-министр Польши Беата Шидло в четверг заявила, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По мнению премьера, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена