В ЛНР заявили о тяжелом вооружении силовиков вблизи Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 25 авг — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики выявила гаубицы украинских силовиков в районе участка, где планируется развести силы и средства у Станицы Луганской, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения. Так, в районе Станицы Луганской зафиксированы три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра", — заявил Марочко.

По его словам, тяжелое вооружение и техника также обнаружены в районе населенных пунктов Калиново, Новотошковское, Крымское, Троицкое и Попасная.

"Отсутствие в местах хранения украинской техники и вооружения, подлежащих отводу, ежедневно отражается в официальных отчетах СММ (Специальной мониторинговой миссии — ред.) ОБСЕ", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.