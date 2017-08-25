Беспорядки вспыхнули в Индии после приговора влиятельному духовному лидеру

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг – РИА Новости. Сторонники влиятельного духовного лидера Гармита Рама Рахима Сингха устроили беспорядки в индийском городе Панчкула после того, как суд признал его виновным по делу об изнасиловании последовательниц, сообщают индийские СМИ.

Рам Рахим в пятницу был признан виновным в изнасиловании по двух эпизодам. Дело против духовного лидера было начато в 2002 году после того, как власти страны и СМИ получили анонимное письмо от последовательницы, которая обвинила его в изнасиловании и сообщила о других таких случаях. Следователи смогли найти двух последовательниц, которые лично выдвинули аналогичные обвинения. Помимо этого Рам Рахим в рамках другого дела обвиняется в принуждении к кастрации порядка 400 мужчин под предлогом, что это "сделает их ближе к богу".

Сразу несколько телеканалов сообщили в прямом эфире о нападении сторонников Рама Рахима на их автомобили, припаркованные недалеко от здания суда Панчкулы, штат Харьяна. У некоторых из автомобилей разбиты окна, повреждены двери. На передаваемых с места событий кадрах видно, как последователи Рама Рахима окружают автомобили СМИ, наносят удары руками и палками.

Как сообщает телеканал NDTV, в результате атаки их технический сотрудник получил травму головы. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

В штате Пенджаб, где много последователей духовной общины "Дера Сача Саудра" Рамы Рахима, также неспокойно. Сообщается о поджоге на железнодорожной станции города Малоут, в Ферозпуре, Мансе и Батхинде введен комендантский час, а глава штата Амариндер Сингх призвал пенджабцев к спокойствию.

Власти Индии готовились к беспорядкам в городах Харьяны и Пенджаба, где в преддверии заседания суда последователи Рамы Рахима выходили на улицы и разбивали лагеря. Полиция усилила меры безопасности, армия повысила готовность на случай негативного сценария развития событий.

Духовная община "Дера Сача Саудра" была основана в 1948 году и базируется в городе Сирса, штат Харьяна, имея при этом подразделения и последователей, по оценкам СМИ, порядка 50 миллионов в различных регионах Индии и нескольких странах мира. Гармит Рам Рахим Сингх возглавил общину в 1990 году, но с 2015 года также выпускает собственные фильмы и снимается в них, позиционируя себя как кинематографиста. За годы своей деятельности Рам Рахим, которого последователи считают "святым", приобрел значительное влияние в стране. Так, в 2015 году издание Indian Express включило его в список наиболее влиятельных людей Индии.