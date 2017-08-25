Российский актер Пашинин воюет в Донбассе на стороне ВСУ

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Российский актер Анатолий Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", воюет в Донбассе на стороне украинских силовиков, заявил журналист телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко.

"Не думал, что буду встречать День независимости в компании человека из вражеских окопов. Но "старлей Доронин" — за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как боец восьмого 8-го батальона украинской добровольческой армии, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, уже 27 августа в эфир выйдет история "превращения киношного героя в подлинного".

Ранее сообщалось, что Пашинин покинул Москву и уже несколько лет живет на Украине, где он родился, и неоднократно посещал Донбасс. За предоставлением украинского гражданства он не обращался.