Премьер Австралии выступил против сноса памятников Джеймсу Куку

14:1125.08.2017
(обновлено: 14:12 25.08.2017)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл высказался против сноса памятников первооткрывателю Джеймсу Куку и британским колониальным чиновникам, которые, по некоторым оценкам, могут быть оскорбительными для представителей коренного населения континента, передает агентство Рейтер.
Если памятник оскорбляет чувства многих людей, его стоит снести
Сносить можно, но только по итогам общественных слушаний или голосования
Нет, памятники - часть истории, их нельзя уничтожать
На фоне бурных дискуссий о ликвидации монументов конфедератам в США австралийская общественность стала обсуждать сохранение памятников британцам, участвовавшим в открытии континента европейцами и его заселении.
В частности, городской совет Сиднея перепоручили местному консультационному совету по вопросам коренного населения решить судьбу двух городских монументов. На памятнике первооткрывателю восточного побережья Австралии Джеймсу Куку предлагается стереть подпись о том, что путешественник "открыл эту территорию в 1770 году", так как к этому времени земли были заселены аборигенами уже на протяжении 60 тысяч лет. Под вопросом также сохранение памятника губернатору Лаклану Маккуори.
"Мы не можем заниматься такого рода сталинистскими изысканиями в попытках вычеркнуть, замарать или затушевать части нашей истории. Попытки отредактировать историю неверны. Все эти статуи, все эти памятники являются частью нашей истории, и мы должны уважать их и сохранять, а также возводить другие памятники, другие статуи, знаки и памятные места, которые объясняют нашу историю", — заявил премьер-министр.
По его мнению, вопрос должен рассматриваться на общегосударственном, а не на местном уровне.
Памятник капитану Джеймсу Куку в Сиднейском Гайд-парке. 25 августа 2017
Представители коренного населения Австралии уже выступали с критикой некоторых устоявшихся в стране традиций. В частности, аборигены ведут кампанию против празднования Дня Австралии 26 января, так как дата была выбрана в память о создании первого британского поселения на континенте.
Серия решений властей в ряде штатов о сносе памятников конфедератам последовала после столкновений между ультраправыми и левыми активистами в Шарлоттсвилле. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей в Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли, которых почитают в том числе и ультраправые. Президент США Дональд Трамп ранее назвал снос памятников глупым и печальным.
Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.
Столкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
Всего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
В субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.
На фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.
В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.
Вечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.
Всего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.
На фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.
По официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".