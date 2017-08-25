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В мире

Премьер Австралии выступил против сноса памятников Джеймсу Куку

14:1125.08.2017
(обновлено: 14:12 25.08.2017)
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© AP Photo / Andrew TaylorМалкольм Тернбулл. Архивное фотоМалкольм Тернбулл. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Taylor

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл высказался против сноса памятников первооткрывателю Джеймсу Куку и британским колониальным чиновникам, которые, по некоторым оценкам, могут быть оскорбительными для представителей коренного населения континента, передает агентство Рейтер.

Как вы относитесь к сносу памятников неоднозначным историческим личностям?
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    Если памятник оскорбляет чувства многих людей, его стоит снести

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    Сносить можно, но только по итогам общественных слушаний или голосования

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    Нет, памятники - часть истории, их нельзя уничтожать
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На фоне бурных дискуссий о ликвидации монументов конфедератам в США австралийская общественность стала обсуждать сохранение памятников британцам, участвовавшим в открытии континента европейцами и его заселении.

В частности, городской совет Сиднея перепоручили местному консультационному совету по вопросам коренного населения решить судьбу двух городских монументов. На памятнике первооткрывателю восточного побережья Австралии Джеймсу Куку предлагается стереть подпись о том, что путешественник "открыл эту территорию в 1770 году", так как к этому времени земли были заселены аборигенами уже на протяжении 60 тысяч лет. Под вопросом также сохранение памятника губернатору Лаклану Маккуори.

Павел Родькин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Зачем в США переписывают историю и чем это грозит нам
"Мы не можем заниматься такого рода сталинистскими изысканиями в попытках вычеркнуть, замарать или затушевать части нашей истории. Попытки отредактировать историю неверны. Все эти статуи, все эти памятники являются частью нашей истории, и мы должны уважать их и сохранять, а также возводить другие памятники, другие статуи, знаки и памятные места, которые объясняют нашу историю", — заявил премьер-министр.

По его мнению, вопрос должен рассматриваться на общегосударственном, а не на местном уровне.

© AFP 2017 / William West Памятник капитану Джеймсу Куку в Сиднейском Гайд-парке. 25 августа 2017
© AFP 2017 / William West
Памятник капитану Джеймсу Куку в Сиднейском Гайд-парке. 25 августа 2017

Представители коренного населения Австралии уже выступали с критикой некоторых устоявшихся в стране традиций. В частности, аборигены ведут кампанию против празднования Дня Австралии 26 января, так как дата была выбрана в память о создании первого британского поселения на континенте.

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
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Серия решений властей в ряде штатов о сносе памятников конфедератам последовала после столкновений между ультраправыми и левыми активистами в Шарлоттсвилле. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей в Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли, которых почитают в том числе и ультраправые. Президент США Дональд Трамп ранее назвал снос памятников глупым и печальным.

Беспорядки в Шарлоттсвилле
© AP Photo / Steve Helber Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США
© AP Photo / Steve Helber
Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.
© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Столкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
© REUTERS / Joshua RobertsВсего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".Ультраправые возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Всего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
© REUTERS / Joshua RobertsВ субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
В субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.
© AFP 2017 / Paul J RichardsНа фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
На фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.
© REUTERS / Joshua RobertsВ результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.
© REUTERS / Joshua RobertsПолиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.
© REUTERS / Joshua RobertsВечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Вечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.
© AP Photo / Steve HelbeВсего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© AP Photo / Steve Helbe
Всего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.
© REUTERS / Jim BourgНа фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
На фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.
© AP Photo / Steve HelberПо официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© AP Photo / Steve Helber
По официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.
© REUTERS / Justin IdeПрезидент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".
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