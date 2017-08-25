Премьер Австралии выступил против сноса памятников Джеймсу Куку

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл высказался против сноса памятников первооткрывателю Джеймсу Куку и британским колониальным чиновникам, которые, по некоторым оценкам, могут быть оскорбительными для представителей коренного населения континента, передает агентство Рейтер.

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На фоне бурных дискуссий о ликвидации монументов конфедератам в США австралийская общественность стала обсуждать сохранение памятников британцам, участвовавшим в открытии континента европейцами и его заселении.

В частности, городской совет Сиднея перепоручили местному консультационному совету по вопросам коренного населения решить судьбу двух городских монументов. На памятнике первооткрывателю восточного побережья Австралии Джеймсу Куку предлагается стереть подпись о том, что путешественник "открыл эту территорию в 1770 году", так как к этому времени земли были заселены аборигенами уже на протяжении 60 тысяч лет. Под вопросом также сохранение памятника губернатору Лаклану Маккуори.

"Мы не можем заниматься такого рода сталинистскими изысканиями в попытках вычеркнуть, замарать или затушевать части нашей истории. Попытки отредактировать историю неверны. Все эти статуи, все эти памятники являются частью нашей истории, и мы должны уважать их и сохранять, а также возводить другие памятники, другие статуи, знаки и памятные места, которые объясняют нашу историю", — заявил премьер-министр.

По его мнению, вопрос должен рассматриваться на общегосударственном, а не на местном уровне.

© AFP 2017 / William West Памятник капитану Джеймсу Куку в Сиднейском Гайд-парке. 25 августа 2017 © AFP 2017 / William West Памятник капитану Джеймсу Куку в Сиднейском Гайд-парке. 25 августа 2017

Представители коренного населения Австралии уже выступали с критикой некоторых устоявшихся в стране традиций. В частности, аборигены ведут кампанию против празднования Дня Австралии 26 января, так как дата была выбрана в память о создании первого британского поселения на континенте.

Серия решений властей в ряде штатов о сносе памятников конфедератам последовала после столкновений между ультраправыми и левыми активистами в Шарлоттсвилле. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей в Шарлоттсвилле перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли, которых почитают в том числе и ультраправые. Президент США Дональд Трамп ранее назвал снос памятников глупым и печальным.