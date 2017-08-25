Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией

ЦХИНВАЛ, 25 авг — РИА Новости. Южная Осетия на два дня закрыла границу с Грузией, сообщила в пятницу пресс-служба президента республики.

В субботу Южная Осетия отметит девятую годовщину признания Россией суверенитета республики. В Цхинвале и районах пройдут праздничные мероприятия.

"Председатель КГБ Южной Осетии Михаил Шабанов со своей стороны (на совещании у президента — ред.) рассказал о закрытии пунктов упрощенного пересечения на государственной границе с Грузией с сегодняшнего дня до утра 27 августа", — цитирует пресс-службу агентство Sputnik Южная Осетия.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители РФ не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру.