Правосудие по-тайски: двадцать чиновников осудили на длительные сроки

БАНГКОК, 25 авг – РИА Новости. Бывший министр торговли Таиланда, его первый заместитель и еще 18 чиновников министерства осуждены верховным судом страны на тюремные сроки от 25 до 42 лет за подлог при проведении межправительственных сделок с Китаем по продаже риса, сообщает в пятницу правительственный таиландский телеканал Thai PBS.

В приговоре сказано, что сделки с КНР по продаже таиландского риса, заявленные министерством в 2013 году как межправительственные, на самом деле таковыми не были, так как не существовало межправительственного соглашения об их исполнении, и значительная часть риса, "проведенного" по этим сделкам, была продана на внутреннем рынке по убыточным для госбюджета ценам.

Бунсонг Терияпхиром, бывший министр торговли в кабинете премьер-министра Йинглак Чинават, осужден специальной коллегией верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, на 42 года тюрьмы. Его заместитель Пхуми Сарапхон – на 36 лет тюрьмы, еще 18 бывших руководящих работников министерства – на сроки от 25 до 32 лет, говорится в сообщении.

Еще восемь обвиняемых по делу, большинство из них – частные предприниматели, остались на свободе. Трое из них приговорены к денежным штрафам общей суммой около 470 миллионов долларов, остальные оправданы судом, сообщает телеканал.

После оглашения приговора вся группа осужденных чиновников проследовала под конвоем к тюремному автобусу, дежурившему у здания суда с 6 утра, не сказав ни слова журналистам, пытавшимся взять у них комментарий. Накануне Терияпхиром заявлял СМИ, что уже приготовил деньги для залога и обязательно подаст апелляцию в главную коллегию верховного суда, воспользовавшись своим конституционным правом.Тем не менее, эксперты сомневаются, что кто-либо из осужденных в пятницу получит разрешение суда на временное освобождение под залог после того, как бывший премьер-министр Чинават, уголовное дело в отношении которой по обвинению в халатности и попустительстве коррупции при исполнении национальной рисовой программы вела параллельно та же спецколлегия верховного суда, не явилась в пятницу на оглашение приговора и, вероятно, уже покинула страну.

Уголовные дела против Чинават, двух министров ее кабинета и группы госчиновников были инициированы через генеральную прокуратуру Национальной антикоррупционной комиссией Таиланда в 2015 году, через несколько месяцев после военного переворота 2014 года, свергнувшего правительство Чинават. Военные пришли к власти в стране под лозунгами национального примирения после многолетнего конфликта между сторонниками и противниками политического клана Чинават. Первые всеобщие выборы после переворота и передача власти гражданской администрации назначены в Таиланде на вторую половину 2018 года.