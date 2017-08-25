В ЛНР заявили о нарушении силовиками "школьного перемирия" в Донбассе

ЛУГАНСК, 25 авг — РИА Новости. Украинские силовики нарушили "школьное перемирие" в Донбассе, открыв огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. При этом в самопровозглашенной ДНР уже заявили о пяти нарушениях со стороны украинских силовиков с начала "школьного" перемирия.

"ВСУ не смогли выполнить подписанные в Минске договоренности по "школьному перемирию" и в 10.10 25 августа произвели обстрел позиций Народной милиции в районе Новозвановки и Калиново из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", — заявил Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.