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В мире

"Вопрос закрыт". Германия ответила Польше на требование выплатить репарации

13:4125.08.2017
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© AP Photo / Michael SohnЗдание Рейхстага в Берлине. Архивное фотоЗдание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn

БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство ФРГ считает закрытым вопрос о военных репарациях за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны.

Позиция Берлина остается неизменной, заявили в кабмине и напомнили о брифинге от 2 августа, когда было объявлено, что Германия не получала никаких запросов из Польши о возможных военных репарациях.

Памятник героям Варшавского восстания против немецких оккупантов 1944 года в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польша: Германию мы гордо заставим платить. А под Украину мудро прогнемся
Тогда заместитель официального представителя правительства Ульрике Деммер отметила, что Берлин, безусловно, несет ответственность за Вторую мировую войну в моральном, политическом и финансовом плане, но "вопрос немецких репараций Варшаве был окончательно урегулирован в прошлом на политическом и правовом уровне". В пресс-службе подчеркнули, что это "основополагающая позиция" властей.

Ранее Бюро анализа польского сейма подготовило материалы о возможности потребовать репарации у Берлина. Варшава считает тему получения от Германии репараций вопросом восстановления справедливости, заявила премьер-министр Польши Беата Шидло.

"Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен", — подчеркнула она.

Кроме того, польский премьер призвала всех критиков этой идеи "посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время войны".

Ранее министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич уже поднимал тему репараций. Он заявил, что у Варшавы есть все основания требовать их от Берлина.

"Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций", — отметил он.

По итогам Потсдамской конференции, на которой обсуждались вопросы послевоенного урегулирования и территориальные претензии, Польша получила отторгнутые от побежденной Германии Померанию, Силезию и 2/3 Восточной Пруссии, но потеряла территории на Западной Украине и в Белоруссии.

Реакция в Совфеде и Госдуме

Вопросы репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой, были решены в первые послевоенные годы, возвращаться к этой теме сегодня невозможно, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Варшавская сирена на Рыночной площади в Польше
© Fotolia / Kavalenkava
Мнение: Польша затевает игру, не особо надеясь на получение репараций
По его мнению, заявления Варшавы по поводу выплат — это всего лишь слова.

"Для взаимоотношений между странами, в том числе между Польшей и Германией, это никакого особого экономического значения иметь не будет", — считает депутат.

С ним согласился первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что с такими разговорами "мы можем вернуться к монголо-татарскому игу".

Сенатор отметил, что вопрос по выплатам репараций, а также установление новых послевоенных границ был закреплен в рамках конференций в Потсдаме и Ялте.

Комментируя заявление Беаты Шидло, Джабаров не исключил, что это, возможно, какой-то политический торг, либо ответ на претензии Евросоюза к Варшаве по судебной реформе.

Варшава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera
"Разговор о справедливости". Польша хочет от ФРГ выплат за Вторую мировую
Сенатор также считает, что России не следует участвовать в этом споре. "На не надо ничего требовать, не надо ввязываться в эти глупости", — заключил он.

Джабаров также считает, что попытки Польши сеять рознь между странами-соседями может кончиться плачевно для самой страны.

Не только Польша

Ранее правительство Греции также поднимало вопрос о военных репарациях со стороны Германии. В Афинах утверждали, что немцы должны выплатить от 278 до 340 миллиардов евро за ущерб, нанесенный экономике страны во время оккупации в 1941-1944 годах, и за принудительный "оккупационный" заем.

В Германии заявили, что не видят оснований для рассмотрения вопроса о выплате репараций Афинам за преступления нацистов. По его словам, этот вопрос в прошлом "был окончательно решен — как с юридической, так и с политической точки зрения".

 

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