В посольстве России знают о задержании в Австрии девяти уроженцев Чечни

ВЕНА, 25 авг — РИА Новости. Российское посольство в Австрии в курсе задержания девяти выходцев из Чечни в Вене и Нижней Австрии, никто из них до настоящего момента в консульство России за помощью не обращался, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь дипмиссии Булат Хайдаров.

"Посольство в курсе произошедшего. На данный момент никто из задержанных в консульство России в Вене не обращался. Если обращение поступит, предпримем предусмотренные в подобных случаях консульские действия",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по информации австрийских СМИ, на данный момент задержанные обладают в Австрии статусом беженца.

В пятницу глава МВД Австрии Вольфганг Соботка заявил о задержании девяти уроженцев Чечни, которым вменяется множество преступлений, таких как создание преступной группы, незаконный оборот оружия и наркотиков и другие.

По данным полиции, задержания произошли в результате работы над уголовным делом, возбуждённым в феврале этого года после задержания более двух десятков уроженцев Чечни в венском районе Флоридсдорф.