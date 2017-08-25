В Австрии задержали девять уроженцев Чечни

ВЕНА, 25 авг — РИА Новости. Австрийская полиция задержала девятерых уроженцев Чечни в Вене и Нижней Австрии, им вменяется создание преступной организации, квалифицированное мошенничество, поджог, вымогательство, незаконный оборот оружия и наркотиков, заявил в пятницу на пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.
В ходе операции были проведены многочисленные обыски, по результатам которых было обнаружено множество единиц вооружения, наркотических веществ, добавил министр.
Он также отметил, что решается вопрос об отзыве права на убежище задержанных. По словам министра, для них, "вероятно, вообще нет причин для предоставления убежища".
По заявлению главы МВД Австрии Вольфганга Соботки, задержанных не подозревают в терроризме, но есть основание подозревать их в участии в противостоянии криминальных группировок.