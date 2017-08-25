В Австрии задержали девять уроженцев Чечни

ВЕНА, 25 авг — РИА Новости. Австрийская полиция задержала девятерых уроженцев Чечни в Вене и Нижней Австрии, им вменяется создание преступной организации, квалифицированное мошенничество, поджог, вымогательство, незаконный оборот оружия и наркотиков, заявил в пятницу на пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.

По его словам, на след этой группы правоохранительные органы вышли после задержания на Дунайском острове в феврале этого года двух десятков выходцев из Кавказского региона.

В ходе операции были проведены многочисленные обыски, по результатам которых было обнаружено множество единиц вооружения, наркотических веществ, добавил министр.

Он также отметил, что решается вопрос об отзыве права на убежище задержанных. По словам министра, для них, "вероятно, вообще нет причин для предоставления убежища".

В феврале этого года полиция задержала 22 выходца из Чечни в районе Флоридсдорф с оружием и боеприпасами. В отношении некоторых из них велось дело по статье 278 австрийского уголовного кодекса (участие в запрещенных объединениях). Мужчины в возрасте от 25 до 50 лет были задержаны после сообщений местных жителей о крупном скоплении людей в районе Флоридсдорф. Полицейским подозреваемые заявили, что "просто гуляют", некоторые утверждали, что проходит свадебное торжество. Однако рядом с выходцами из Чечни в снегу лежал пистолет, при обыске был обнаружен автомат, а в субботу днем на том же месте нашли еще один пистолет и боеприпасы.

По заявлению главы МВД Австрии Вольфганга Соботки, задержанных не подозревают в терроризме, но есть основание подозревать их в участии в противостоянии криминальных группировок.