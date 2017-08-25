СМИ сообщили о террористах, которые могут скрываться в Испании

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Террористические ячейки, подобные той, которая стоит за произошедшими неделю назад атаками в Каталонии, могут находиться в ряде регионов Испании, включая столицу страны Мадрид, Андалусию и регион Левант, пишет газета Razon со ссылкой на источники в сфере борьбы с терроризмом.

Как пишет издание, такая гипотеза подкрепляется данными о том, что некоторые из находящихся под подозрением лиц в последнее время совершали поездки за границу и, также как и совершившие атаки в Каталонии террористы, ездили во Францию и Бельгию. При этом некоторые из подозреваемых посещали Париж, куда также ездили члены ячейки, возглавляемой имамом города Риполь Абдельбаки эс-Сати.

Следствие полагает, что поездки во французскую столицу были совершены для получения инструкций, приказов, а также материалов для создания бомб, которые невозможно найти в свободной продаже.

Как сообщили источники издания, на данный момент ведется наблюдение за 200 целями, среди которых от шести до восьми имамов. Также сообщается, что за последние дни было получено несколько сотен сообщений от местных жителей в связи с проводимым расследованием.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ *. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России