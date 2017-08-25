Коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена, погибли 14 человек

САНА, 25 авг — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек, в том числе шесть детей, в пятницу стали жертвами авиаударов по жилому району в столице Йемена Сане, заявил РИА Новости источник в медицинских службах.

"Авиация международной коалиции нанесла утром в пятницу четыре авиаудара по жилому району Атан на юго-западе столицы. Погибли 14 человек, из них шесть детей и две женщины, ранены 15", — заявил источник.

Из-за авиаудара два дома полностью уничтожены и завалили обломками жителей, еще шесть домов повреждены.

Ранее лояльное повстанцам-хуситам агентство SABA сообщило, что более 70 человек погибли или ранены в результате авиаударов международной коалиции в Йемене в среду, не уточнив число погибших.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.