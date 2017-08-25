ДНР: более 30 человек погибли из-за обстрелов за время "хлебного перемирия"

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Более 30 человек погибли, 41 ранен в результате обстрелов со стороны украинских силовиков с 24 июня, с момента вступления в действие "хлебного перемирия", заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине согласовала режим прекращения огня на период сбора урожая с 24 июня до 31 августа

"Только за период "хлебного перемирия" с 24 июня по территории республики ВС Украины выпустили 20 реактивных снарядов, 900 артиллерийских снарядов, более восьми тысяч мин. Погибли пять мирных граждан и 26 защитников ДНР, ранены 21 мирный житель и 20 военнослужащих", — сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрелов повреждено более 160 домов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.