На Урале не получали запрос о розыске россиянки, похитившей в Италии сына

ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг – РИА Новости. Управление ФСБ по Челябинской области не получало запрос от итальянских коллег, а также из Интерпола о розыске жительницы Челябинска, которая похитила сына, находившегося по решению суда у родителей отца ребенка, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе УФСБ по региону.
"В настоящее время в управление ФСБ по Челябинской области не поступал запрос от спецслужб, в том числе от Интерпола, по помощи в поиске женщины", — рассказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в ГУМВД России по региону, в полицию также не поступал данный запрос, уточнив, что расследованием уголовных дел по факту похищения людей занимается Следственный комитет. В следственном управлении СК РФ по региону это подтвердили, и туда пока не поступало запроса о помощи в поиске Елены Михайловой.