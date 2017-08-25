На Урале не получали запрос о розыске россиянки, похитившей в Италии сына

ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг – РИА Новости. Управление ФСБ по Челябинской области не получало запрос от итальянских коллег, а также из Интерпола о розыске жительницы Челябинска, которая похитила сына, находившегося по решению суда у родителей отца ребенка, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе УФСБ по региону.

В четверг представитель командования карабинеров североитальянского города Варезе сообщил РИА Новости, что следственные органы Италии возбудили уголовное дело по статье "похищение несовершеннолетнего", россиянке грозит от одного до четырех лет тюрьмы. Инцидент произошел в городе Морнаго (провинция Варезе). Уроженка Челябинска Елена Михайлова похитила своего пятилетнего сына, который по решению итальянского суда находился на попечении родителей отца-итальянца, вывезла его в Ниццу, отправила на самолете в Москву, а потом исчезла.

"В настоящее время в управление ФСБ по Челябинской области не поступал запрос от спецслужб, в том числе от Интерпола, по помощи в поиске женщины", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в ГУМВД России по региону, в полицию также не поступал данный запрос, уточнив, что расследованием уголовных дел по факту похищения людей занимается Следственный комитет. В следственном управлении СК РФ по региону это подтвердили, и туда пока не поступало запроса о помощи в поиске Елены Михайловой.