Силовики выпустили около 250 мин и снарядов за сутки, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 250 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. При этом в ДНР уже заявили о пяти нарушениях со стороны силовиков с начала "школьного" перемирия.

"По территории республики противник выпустил 35 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 30 танковых снарядов, 191 мину", — сказал Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.