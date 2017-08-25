Урожай вина во Франции из-за заморозков будет меньше на 18%

ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Заморозки, ударившие весной по французским винодельческим угодьям, привели к тому, что в 2017 году в стране произведут на 18% меньше вина, чем в прошлом году, сообщает министерство сельского хозяйства страны.

"В 2017 году урожай вина может достигнуть 37,2 миллиона гектолитров, что на 18% меньше показателя 2016 года", — приводит газета Figaro информацию министерства.

Отмечается, что сбор 2017 года будет на 17% меньше среднего показателя за последние пять лет.