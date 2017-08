От отрицания до ролика CNN: как Киев реагировал на скандал с ракетами КНДР

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. CNN опубликовал ролик, на котором, по заявлению украинских спецслужб, запечатлен арест двух "северокорейских шпионов", которых в 2011 году якобы поймали с поличным в одном из гаражей Днепропетровска во время съемки документов с грифом "секретно".

Спустя год их приговорили к восьми годам тюрьмы каждого. Во время недавней встречи с журналистами телеканала, один из них заявил, что отрицает вину, другой признал ее лишь частично.

Как отмечает CNN, ролик был опубликован в ответ на обвинения о том, что украинские ракетные разработки якобы используют в КНДР. На предложение Пхеньяна о высылке "шпионов" на родину Киев ответил отказом.

Информацию о том, что КНДР успешно делает новые ракетные двигатели, основываясь на украинских разработках, в середине августа со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана опубликовала газета The New York Times.

По данным издания, КНДР могла приобрести у украинского завода "Южмаш" технологию создания двигателей РД-250. В отчете Эллемана упоминается, что северокорейцы действительно пытались выкрасть на Украине секретные документы с информацией об украинских ракетных разработках.

В Киеве после этого сделали ряд противоречивых заявлений. Сначала эту информацию опровергли, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через Китай.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал публикации провокацией и заявил, что эти сведения "не имеет под собой никаких оснований".

Он же заявил, что эта "антиукраинская кампания" спровоцирована российскими спецслужбами.

О том, что Москва якобы связана с опубликованным в The New York Times материалом, заявил также и.о главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко. По его словам, статья "инспирирована" в России, которая якобы заинтересована в "понижении рейтинга" Украины.

Петр Порошенко после появления этой информации пригласил авторов статьи на Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева. Позже он распорядился создать рабочую группу по проверке информации, опубликованной в The New York Times.

На самом заводе "Южмаш" эти данные также опровергли. При этом генеральный конструктор предприятия Александр Дегтярев в интервью изданию " Страна.Ua " заявил, что, возможно, копию двигателя "где-то могли сделать".

Бывший сотрудник КБ Южное на условиях анонимности рассказал этому же изданию, что КНДР могли получить ракетные технологии этого конструкторского бюро. По его словам, северокорейцы могли найти "неофициальный подход к украинской стороне".